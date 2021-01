Zidane fehlt : Real Madrid nach Pokal-Aus mit klarem Liga-Sieg

Toni Kroos. Foto: dpa/Alvaro Barrientos

Foto - aktuellVitoria-Gasteiz (dpa) - Ohne Trainer Zinédine Zidane an der Seitenlinie hat der spanische Fußball-Meister Real Madrid Frustbewältigung betrieben. Drei Tage nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten Alcoyano gewannen die Königlichen am Samstagabend in der Primera División beim Tabellen-17.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Deportivo Alavés mit 4:1 (3:0). Zidane (48), der Medienberichten zufolge um seinen Job kämpfen muss, war positiv auf das Coronavirus getestet worden und wurde von seinem Assistenten David Bettoni vertreten.

Nationalspieler Toni Kroos bereitete zwei Tore vor, den Treffer von Casemiro (15.) mit einer Ecke und den von Eden Hazard (45.+1) mit einem starken langen Pass in die Tiefe. Karim Benzema (41. und 70.) erzielte die beiden weiteren Real-Tore. Joselu (59.) war für Alavés erfolgreich.

In der Tabelle verkürzte Real als Zweiter den Rückstand auf Spitzenreiter Atlético Madrid (Sonntag gegen Valencia) zumindest vorerst auf vier Punkte. Der Stadtrivale hat allerdings noch zwei Partien weniger absolviert als der Titelverteidiger.

(dpa)