La Liga : Real Madrid nach Pflichtsieg in Eibar nun punktgleich mit Atletico

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos hat seine Siegesserie in La Liga ausgebaut. Bei SD Eibar gewannen die Königlichen am Sonntagabend 3:1 (2:1) und zogen durch den vierten Dreier in Folge mit Lokalrivale Atletico gleich, der an der Tabellenspitze steht. Beide haben 29 Punkte auf dem Konto, Dritter ist Real Sociedad (26).