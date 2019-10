Kroos trifft bei 5:0-Sieg : Real Madrid rückt auf Rang zwei vor

Madrid Real Madrid ist dank eines deutlichen Heimerfolges wieder erster Verfolger von Titelverteidiger FC Barcelona. Die Königlichen gewannen in der spanischen Fußball-Liga Primera División auch dank eines Treffers von Toni Kroos mit 5:0 (3:0) gegen CD Leganés.

Real rückt damit bis auf einen Zähler an die Katalanen heran. Der deutsche Weltmeister von 2014 hatte in der achten Minute das zwischenzeitliche 2:0 erzielt. Zuvor brachte Rodrygo (7.) die Gastgeber in Führung, Sergio Ramos legte noch vor dem Wechsel (24.) per Foulelfmeter nach.