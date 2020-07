2:1 gegen Granada : Real fehlt noch ein Sieg zur Meisterschaft

Granada Spaniens Rekordchampion Real Madrid hat seinen Vorsprung gegenüber dem Erzrivalen FC Barcelona wieder auf vier Punkte ausgebaut und steht damit kurz vor seiner 34. spanischen Fußball-Meisterschaft.

Real Madrid hat auch das neunte Spiel nach der Corona-Pause gewonnen und ist nur noch einen Sieg vom Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft entfernt. Mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf holten die Königlichen am Montagabend beim Auswärtsspiel gegen den FC Granada ein 2:1 (2:0) und haben zwei Spieltage vor dem Saisonende weiter vier Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona. Bei einem Erfolg am Donnerstag zu Hause gegen den FC Villarreal ist Madrid die 34. Meisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen.