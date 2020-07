2:0-Sieg gegen Alaves : Real Madrid kommt dem Titel näher

Madrid Real Madrid hat einen weiteren Schritt zum 34. Meistertitel gemacht und den Vorsprung auf Barcelona wieder auf vier Punkte ausgebaut. Die Königlichen gewannen am Freitagabend 2:0 gegen Deportivo Alaves und feierten im achten Spiel seit dem Restart den achten Sieg.

Real Madrid hat auf dem Weg zum angestrebten spanischen Meistertitel seine Tabellenführung vor Verfolger FC Barcelona wieder ausgebaut. Die Königlichen mit Nationalspieler Toni Kroos gewannen am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen Deportivo Alaves. Karim Benzema (11. Minute/Foulelfmeter) und Marco Asensio (51.) sorgten für den ungefährdeten Erfolg. Bei jeweils drei ausstehenden Spielen vor Saisonende in der Primera Division liegt Real vier Zähler vor Barcelona und darf auf die erste Meisterschaft seit 2017 hoffen. Für das Team von Trainer Zinedine Zidane war es im achten Spiel nach der Corona-Pause der achte Sieg. Barcelona tritt am Samstag (19.30 Uhr) bei Real Valladolid an.