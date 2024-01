La Liga Nächster Rückschlag für Barça - Real legt im Titelkampf vor

Trotz einer starken Leistung von Ilkay Gündogan hat der FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft den nächsten schweren Rückschlag kassiert. Die Katalanen kämpften sich am Samstag nach 0:2-Rückstand gegen den FC Villarreal noch zurück, um dann nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit doch mit 3:5 (0:1) zu verlieren. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Gündogan war dabei an allen drei Toren der Gastgeber beteiligt. Tabellenführer ist vorerst Real Madrid, das beim 2:1 (0:1) gegen UD Las Palmas ebenfalls spät einen Rückstand drehte und seine Siegesserie in der Liga fortsetzte.