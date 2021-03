Barca gewinnt 6:1 : Messi trifft in seinem Rekordspiel doppelt

Messi trifft in seinem Rekordspiel doppelt

Köln Lionel Messi ist mit 768 Einsätzen nun alleiniger Rekordspieler der Katalanen. Bei Barcelonas 6:1 gegen San Sebastian avancierte er mit einem Doppelpack zum Matchwinner. In der Liga bleibt es spannend: Auch Atletico und Real Madrid gewannen.

Der FC Barcelona schob sich am Sonntagabend durch einen 6:1 (2:0)-Erfolg bei Real Sociedad San Sebastian noch an Real Madrid vorbei und verkürzte den Rückstand in der spanischen Liga auf den Spitzenreiter Atletico Madrid auf vier Punkte. Lionel Messi avancierte bei dem Spiel mit 768 Einsätzen zum alleinigen Rekordspieler der Katalanen. Der Argentinier traf doppelt, es waren seine Treffer Nummer 662 und 663 (56./89.) im Barca-Trikot.