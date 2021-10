La Liga : Barca bleibt sieglos und sorgt sich um Agüero – Real an der Spitze

Barcelona Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat sich in der Primera Division an die Tabellenspitze gesetzt. Der FC Barcelona findet derweil auch nach der Entlassung von Trainer Ronald Koeman vorerst keinen Weg aus der Krise. Sorgen macht zudem Sergio Agüero.

Memphis Depay brachte Barca in der 49. Minute in Führung, 180 Sekunden später glichen die Gäste durch Luis Rioja aus. Sorgen bereitete der Abgang Sergio Agüeros. Der Argentinier lag nach einem Luftzweikampf benommen am Boden, wurde einige Minuten behandelt und dann vom Platz geführt (41.). Agüero fasste sich an die Brust und hatte offenbar Atembeschwerden, er wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend gab es zunächst kein Statement vom Verein.