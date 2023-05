Lewandowski und Co. holen Titel Ausschreitungen überschatten Barcas Meisterfeier

Ter Stegen war der große Rückhalt für Barca in dieser Saison. Er hatte mit dem 25. Zu-Null-Spiel in 33 Partien in dieser Saison seinen Vereinsrekord schon ausgebaut, mit einer weiteren Partie ohne Gegentor könnte er die LaLiga-Bestmarke einstellen. In der Saison 1993/94 hatte der spanische Keeper Francisco Liano von Deportivo La Coruna 26-mal die Null gehalten.