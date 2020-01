Debüt für neuen Trainer : Barca gewinnt im ersten Spiel unter Setien

Quique Setien am Seitenrand bei seinem ersten Spiel als Trainer des FC Barcelona. Foto: AFP/LLUIS GENE

Barcelona Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat im ersten Spiel unter Trainer Quique Setien die Tabellenführung in der Primera Division erfolgreich verteidigt.

Weltfußballer Lionel Messi (76.) erlöste Barcelona in einer einseitigen Partie nach Vorarbeit des früheren Münchners und Leverkuseners Arturo Vidal. Die Gäste nahmen kaum am Spiel teil und hielten dem Dauerdruck der Hausherren kurz nach Gelb-Rot gegen German Sanchez (70.) nicht mehr stand. Der 61-jährige Setien wurde am Montag als Nachfolger von Ernesto Valverde verpflichtet.