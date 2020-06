Mühsames 1:0 gegen Bilbao : Barcelona legt im Titelrennen vor

Barcelona Der FC Barcelona hat mit einem mühevollen 1:0-Sieg gegen Athletic Bilbao die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft zurückerobert und steht nun wieder vor Real Madrid. Der Erzrivale kann am Mittwoch aber wieder vorbeiziehen.

