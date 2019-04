Dank Fußballstar Lionel Messi kann der FC Barcelona zur 26. Meisterfeier laden. Mit einem dürftigen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten UD Levante machte der souveräne Spitzenreiter der Primera Division am Samstagabend bereits den achten Titel in den vergangenen zehn Jahren perfekt. Der Argentinier Messi traf in der 62. Minute und ließ die Barca-Fans im Camp Nou jubeln.