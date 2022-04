La Liga : Bayern-Gegner Villarreal nur remis gegen Bilbao - Real gewinnt

Madrid Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Villarreal hat in der spanischen Fußball-Topliga den erhofften Heimsieg bei der Generalprobe verpasst. Liga-Spitzenreiter Real Madrid kam am späten Abend zu einem locker herausgespielten 2:0-Erfolg.

Sevilla hatte bereits am Freitag 4:2 gegen den FC Granada gewonnen. Aussichtsreichster Verfolger ist allerdings der FC Barcelona, der mit 15 Punkten Dritter ist, aber zwei Spiele weniger als Erzrivale Real bestritten hat. Der Europa-League-Gegner von Eintracht Frankfurt tritt drei Tage nach dem 1:1 in Hessen am Sonntag bei UD Levante an.