La Liga : Bayern-Gegner Villarreal nur remis gegen Bilbao - Barca gewinnt

Update Madrid Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Villarreal hat in der spanischen Fußball-Topliga den erhofften Heimsieg bei der Generalprobe verpasst. Liga-Spitzenreiter Real Madrid kam am späten Abend zu einem locker herausgespielten 2:0-Erfolg. Barca feiert einen Duselsieg

Eintracht Frankfurts Europa-League-Gegner FC Barcelona hat eine erfolgreiche, aber wenig überzeugende Generalprobe absolviert. Vier Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel im Camp Nou mühte sich der katalanische Fußballclub in der spanischen Liga beim Abstiegskandidaten UD Levante nach einem Rückstand zu einem überaus glücklichen 3:2 (0:0). Der eingewechselte Luuk De Jong besiegelte den Duselsieg mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+2).

0:1-Niederlage in der Champions League : Villarreal bringt den FC Bayern in Bredouille

Sevilla hatte bereits am Freitag 4:2 gegen den FC Granada gewonnen. Aussichtsreichster Verfolger ist allerdings der FC Barcelona, der mit 15 Punkten Dritter ist, aber zwei Spiele weniger als Erzrivale Real bestritten hat. Der Europa-League-Gegner von Eintracht Frankfurt tritt drei Tage nach dem 1:1 in Hessen am Sonntag bei UD Levante an.