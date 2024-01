La Liga Barca in der Krise - Xavi kündigt Rückzug an

Die Probleme beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona wachsen sich immer mehr zu einer Krise aus - und Trainer Xavi wird den Verein am Saisonende verlassen. Drei Tage nach dem Pokal-K.o. blieben die Katalanen bei der 3:5 (0:1)-Pleite gegen den FC Villarreal trotz eines Tores von Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan zum dritten Mal in den vergangenen fünf Pflichtspielen sieglos. Bei der anschließenden Pressekonferenz kündigte Vereinsikone Xavi (44) an, dem Klub am Saisonende den Rücken zu kehren.