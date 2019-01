Arbeitsloser Trainer: Mourinho wäre nach United-Abfindung frei für Real

Manchester Jose Mourinho wäre offenbar frei für einen möglichen Wechsel zu seinem früheren Verein Real Madrid. Der Portugiese ist auch rechtlich nicht mehr an Manchester United gebunden. Dort war er vor drei Wochen als Trainer entlassen worden.

Einer Rückkehr von Star-Trainer Jose Mourinho (55) zum strauchelnden Champions-League-Sieger Real Madrid steht zumindest vertragsrechtlich wohl nichts mehr im Wege. Wie britische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, at der englische Rekordmeister Manchester United den Portugiesen rund drei Wochen nach dessen Entlassung mit umgerechnet 16,6 Millionen Euro abgefunden.

Mourinho wurde zuletzt mit dem portugiesischen Rekordchampion Benfica Lissabon in Verbindung gebracht. Auch Real, das der selbsternannte "Special One" von 2010 bis 2013 trainiert hatte, soll angesichts der sportlichen Talfahrt in dieser Spielzeit an dem Trainer-Zampano interessiert sein.