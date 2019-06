Fünfmaliger Europa-League-Sieger : Ex-Sevilla-Profi Jose Antonio Reyes bei Autounfall gestorben

Sevilla Der frühere spanische Nationalspieler Jose Antonio Reyes ist bei einem Autounfall am Samstag ums Leben gekommen. Reyes lief für den FC Arsenal und den FC Sevilla auf.

Der ehemalige spanische Fußball-Nationalspieler Jose Antonio Reyes ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Das bestätigte sein ehemaliger Verein FC Sevilla. Der 35-Jährige kam am Samstag nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla ums Leben. Zuletzt war Reyes in der zweiten spanischen Liga bei UD Extremadura im Einsatz.