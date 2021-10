In Sexvideo-Affäre : Staatsanwaltschaft fordert Bewährung für Benzema

In Sexvideo-Affäre

Versailles Anders als Lucas Hernandez droht Karim Benzema wohl keine Haftstrafe. In der Sexvideo-Affäre von 2015 mit anschließender Erpressung fordert die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe.

Karim Benzema muss im Prozess um versuchte Erpressung mit einem Sexvideo wohl keine Haftstrafe befürchten. Die Staatsanwaltschaft forderte für den französischen Fußball-Nationalspieler am Donnerstag in Versailles zehn Monate auf Bewährung und 75.000 Euro Geldbuße. Ein Urteil wird am Freitag erwartet.