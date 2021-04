La Liga : Real Madrid übernimmt die Tabellenspitze

Köln Kommt doch alles wie fast immer? Real Madrid zieht nach einem Sieg gegen den FC Cadiz an Tabellenführer Atletico Madrid vorbei und ist auf dem Weg in Richtung nächste spanische Meisterschaft.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit einem Pflichtsieg zumindest vorübergehend die Tabellenführung in La Liga zurückerobert. Ohne den angeschlagenen Nationalspieler Toni Kroos gewannen die Königlichen am Mittwochabend beim Aufsteiger FC Cadiz mit 3:0 (3:0) und schoben sich vorerst an Atletico Madrid vorbei.