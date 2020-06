Spanien : Real nutzt Barca-Patzer aus und übernimmt Tabellenführung

Köln Toni Kroos und Real Madrid stehen wieder an der Tabellenspitze der spanischen Primera Division. Dafür reichte dem Rekordmeister ein 1:0 gegen Espanyol Barcelona, weil Konkurrent FC Barcelona nur Unentschieden spielte.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat den erneuten Patzer vom Erzrivalen FC Barcelona im Titelkampf ausgenutzt und ist wieder an die Spitze der La Liga geklettert. Mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf siegten die Königlichen beim Tabellenschlusslicht Espanyol Barcelona 1:0 (1:0). Barca war am Samstag bei Kellerkind Celta Vigo nicht über ein 2:2 (1:0) hinausgekommen.