Niederlage gegen Monaco Flick verliert Generalprobe mit Barcelona deutlich – Gündogan verletzt sich

Die Joan-Gamper-Trophäe ist nach dem Gründer des FC Barcelona benannt und wird jedes Jahr kurz vor dem Liga-Auftakt ausgetragen. In der Vorbereitung hatten die Katalanen bisher unter anderem Real Madrid und Manchester City bezwungen. Flick, der Ende Mai in Barcelona einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hatte, startet mit seinem Team am Samstagabend (21.30 Uhr)beim FC Valencia in die neue Saison.