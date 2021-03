Ferran Reverter : Media-Saturn-Chef geht zum FC Barcelona

Ingolstadt Media-Saturn-Chef Ferran Reverter kehrt der Elektronikhandelskette den Rücken. Der Spanier hat auch schon eine neue Aufgabe: Er wird führt künftig die Geschäfte beim Fußballverein FC Barcleona.

Den vorherigen Chef eines deutschen Unternehmens hatte Barca dagegen noch nie in seinen Reihen. Das ändert sich jetzt. Ferran Reverter, der Vorsitzende der Elektronikhandelskette Media-Saturn, wechselt zum 1. Juli zum fünfmaligen Champions-League-Sieger. Freilich ist Reverter, wie der Name schon andeuter, kein Deutscher. Er kehrt vielmehr in seine Heimatstadt zurück. Bei Media-Saturn wollte Reverter seinen bis Oktober laufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Schließlich einigte er sich mit den Verantwortlichen der Media-Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy auf ein Ausscheiden zur Jahresmitte. Ein logischer Zeitpunkt für jemanden, der in die Fußballbranche wechselt.

Reverter hat bei Media-Saturn über Jahre in seiner spanischen Heimat gearbeitet und war 2018 an die Unternehmenssspitze gerückt. In Katalonien steht er nun zwar nicht vorrangig in der Verantwortung für den sportlichgen Erfolg, aber als Vorstandsvorsitzender in der Pflicht, die finanziellen Voraussetzungen schaffen, um Barca zu früheren Erfolgen zurückzuführen. In der Primera Division liegt die Elf um Superstar Lionel Messi aktuell bei einem Spiel mehr drei Punkte hinter Tabellenführer Atletico Madrid zurück, im Champions-League-Achtelfinale erlitt die Mannschaft zuletzt gegen den französischen Vorjahresfinalisten Paris St. Germain eine deutliche 1:4-Heimniederlage. Nach dem 2:8 im Viertelfinale gegen die Bayern im Vorjahr droht erneut ein Ausscheiden in blamabler Form. Diesmal sogar eine Runde früher als 2020. Das ist nicht Barcas Anspruch.