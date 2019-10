Ein Punkt Vorsprung vor Barca : Granada Tabellenführer in Spanien

Granada Die Überraschungsmannschaft FC Granada hat die Tabellenspitze der spanischen Primera Division erobert. Der Aufsteiger liegt einen Punkt vor Titelverteidiger FC Barcelona, der ein Spiel weniger absolviert hat.

Aufsteiger FC Granada hat seine starke Saison fortgesetzt und die Tabellenführung in der spanischen Primera Division übernommen. Das Team von Trainer Diego Martinez besiegte am Sonntag Betis Sevilla 1:0 (0:0) und schob sich dank des Treffers von Alvaro Vadillo mit 20 Punkten am Titelverteidiger FC Barcelona (19) vorbei an die Spitze.