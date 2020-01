Mögliche Gespräche im Sommer : Xavi sagt als Barça-Trainer zunächst ab

Barcelona Eine mögliche Verpflichtung von Xavi als Trainer des FC Barcelona wird sich Berichten zufolge wohl um einige Monate in die Länge ziehen. Die Gerüchte waren nach Barcelonas Halbfinalaus im spanischen Supercup aufgekommen.

Wie die Zeitungen „Marca“, „Sport“ und andere Medien am Sonntag schrieben, will der 39-Jährige zunächst seine derzeitige Aufgabe beim Al-Sadd Sports Club in Katar weiterführen. Barça-Legende Xavi trainiert das Team erst seit vergangenem Jahr. Neue Gespräche stünden wohl erst nach Saisonende im Sommer an, hieß es.