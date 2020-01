„Zu früh für Barça“ : Xavi begründet Absage der Trainer-Offerte

Barcelona Spaniens Fußball-Idol Xavi Hernández hat seine Absage an Fußballmeister FC Barcelona erstmals öffentlich begründet.

„Ja, ich habe in Anwesenheit (der Sportdirektoren) Éric Abidal und Oscar Grau ein Angebot von Barcelona erhalten, aber ich habe es nicht angenommen - denn es ist zu früh für mich, Barcelona zu coachen“, sagte der 39-Jährige auf einer Pressekonferenz in Katar, wo er zunächst beim Al-Sadd Sports Club weitermachen wird. „Aber es wird weiter mein Traum bleiben, in der Zukunft Barça-Trainer zu sein.“