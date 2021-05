Indiz für Messi-Verbleib : Barca verpflichtet Agüero bis 2023

Barcelona Der FC Barcelona hat sein Team für den nächsten Griff nach der Meisterschaft prominent und günstig verstärkt. Weltklasse-Torjäger Sergio "Kun" Agüero kommt ablösefrei vom englischen Titelträger und Champions-League-Finalisten Manchester City.

Dabei kam der Starstürmer während der ausgeklungenen Saison in der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola aufgrund einer Knieverletzung und einer anschließenden COVID-19-Erkrankung nicht mehr wie in der Vergangenheit zum Zuge. Bei Manchesters 0:1-Niederlage im Champions-League-Finale am vergangenen Samstag in Porto gegen den englischen Ligakonkurrenten FC Chelsea wurde der Südamerikaner erst in der Schlussphase eingewechselt.