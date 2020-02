Außerhalb des Transferfensters : Barcelona holt Angreifer Braithwaite

Barcelona Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Ersatz für die verletzten Luis Suárez und Ousmane Dembélé fündig geworden. Für 18 Millionen Euro wechselt Martin Braithwaite von CD Leganés zu den Katalanen.

Der FC Barcelona hat den dänischen Nationalspieler Martin Braithwaite verpflichtet. Der 28 Jahre alte Angreifer wird bei den Katalanen mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet, der eine Ablöseklausel in Höhe von stolzen 300 Millionen Euro enthält, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Für den Dänen, der zuletzt beim spanischen Erstliga-Konkurrenten CD Leganés unter Vertrag stand, bezahlte Barca demnach eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro.