0:2 in Sevilla : Barcelona verliert Hinspiel im Pokal-Halbfinale

0:2 in Sevilla

Rekordsieger FC Barcelona muss im spanischen Pokal um den Finaleinzug bangen. Bei Ligakonkurrent FC Sevilla verloren die Katalanen das Halbfinal-Hinspiel mit 0:2.

Das Rückspiel im Camp Nou steigt am 3. März, der 30-malige Pokalgewinner Barcelona benötigt für den Finaleinzug einen Sieg mit drei Toren Unterschied. Im zweiten Halbfinale stehen sich Athletic Bilbao und UD Levante am Donnerstag sowie am 4. März gegenüber.