„Prozess des Übergangs“ Trainer Xavi verlängert bei Barca bis 2025

Die Klublegende Xavi hat beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona den Vertrag als Trainer vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Traditionsklub am Freitag bekannt. „Im letzten Jahr haben wir zwei wichtige Titel gewonnen“, sagte der 43-Jährige, der 2021 den Job als Chefcoach übernommen und in der vergangenen Saison den Meistertitel und den Super Cup gewonnen hatte: „Wir sind in einem Prozess des Übergangs.“