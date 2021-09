Nach Roter Karte gegen Cadiz : Barca-Trainer Koeman für zwei Spiele gesperrt

Ronald Koeman an der Seitenlinie. Foto: AFP/CRISTINA QUICLER

Barcelona Trainer Ronald Koeman vom FC Barcelona ist nach seiner Roten Karte im Spiel beim FC Cadiz vom spanischen Fußball-Ligaverband für zwei Spiele gesperrt worden. Der Niederländer verpasst damit das für seine Zukunft vielleicht schon entscheidenden Spiel.

Denn bei der Barca-Nullnummer in Andalusien fanden die Gäste sportlich erneut nicht in die Spur. "Agonie" titelte die spanische Sport-Tageszeitung AS, die Kollegen von Sport fassten die Begegnung unter der Überschrift "Frustration" zusammen.