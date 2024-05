Ex-Bundestrainer als Xavi-Nachfolger Große Herausforderung, kleines Gehalt – Flick startet in Barcelona

Die ersten Paparazzi hatten ihn am Dienstagabend bei der Einfahrt in die Tiefgarage eines Hotels in der Innenstadt von Barcelona erwischt. Beim gemeinsamen Abendessen mit Barca-Präsident Joan Laporta lauerten dann schon Dutzende Medienvertreter und Fans ihrem neuen Hoffnungsträger auf. Am Mittwochmorgen fuhr er dann mit den Vereinsverantwortlichen um Laporta, Sportdirektor Deco und Vize-Präsident Rafa Yuste am Vereinsgelände vor.