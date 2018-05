FC Barcelona noch zwei Spiele vom Liga-Rekord entfernt

Spaniens Meister FC Barcelona fehlen nur noch zwei Schritte zu einem historischen Rekord. Die Katalanen blieben auch im drittletzten Spiel der Saison ungeschlagen.

Nach dem auch ohne den deutschen Nationaltorart Marc-Andre ter Stegen ungefährdeten 5:1 (3:0)-Sieg im Nachholspiel am Mittwoch gegen den FC Villarreal müssen die Katalanen nur noch in ihren beiden letzten Punktspiele ohne Niederlage bleiben, um als erste Mannschaft in der 87-jährigen Geschichte der spanischen Meisterschaft eine komplette Saison ungeschlagen absolviert zu haben.