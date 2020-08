Nach Setién-Aus : Oranje-Coach Koeman neuer Cheftrainer bei Barca

Köln Der Niederländer Ronald Koeman wird neuer Trainer des krisengeschüttelten FC Barcelona. Die Verpflichtung des früheren Clubprofis sei perfekt, teilte der spanische Verein nur fünf Tage nach dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern mit.

„Bienvenido a Casa“ - Willkommen zu Hause: So verkündete der katalanische Fußball-Renommierklub FC Barcelona am Mittwoch die Verpflichtung des Niederländers Ronald Koeman als Cheftrainer und Nachfolger des am Montag entlassenen Quique Setien.

Jetzt ist es so weit. Auch die Barca-Führung ist zufrieden, denn es gilt, eine Zäsur einzuleiten. Das 2:8-Debakel vergangenen Freitag in der Champions-League-Finalrunde gegen Bayern München hatte alle vorhandenen Defizite bei den Katalanen offenbart.

"Wir kennen bereits seine Denke und seine Philosophie", wurde Klubchef Josep Maria Bartomeu am späten Dienstagabend im Twitter-Kanal der Katalanen mit einer Aussage über den neuen Coach zitiert. Koeman war zuvor aus den Niederlanden kommend in Barcelona gelandet, nachdem er sich zuvor mit dem niederländischen Verband KNVB auf eine vorzeitige Freigabe aus dem bis 2022 laufenden Kontrakt geeinigt hatte.

In seiner Heimat sorgte allerdings seine Vorgehensweise bei den Verhandlungen mit Barca in Corona-Zeiten für Kritik. Er soll die niederländischen Corona-Richtlinien übertreten haben. Der 57-Jährige sei laut eines Berichts der Tageszeitung AD.nl von Barcelona aus zurück in die Niederlande geflogen und habe sich anschließend nicht in häusliche Quarantäne begeben.