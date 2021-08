Trotz Messi-Abgang : FC Barcelona mit 1,35 Milliarden Schulden – Gehaltsverzicht von Pique und Co.

Barcelona Der FC Barcelona vermeldet einen hohen Schuldenberg und hofft darauf, dass einige Starspieler auf Gehalt verzichten werden. Das scheint sogar möglich.

Laporta, der im März zum zweiten Mal zum Barca-Präsidenten gewählt worden war, gab am Montag umfassende Einblicke in die roten Zahlen der Katalanen. "Wir haben Verluste in Höhe von 468 Millionen, dies wurde der Liga bereits gemeldet. Die Auswirkungen von COVID-19 betragen dabei 91 Millionen", äußerte der 59-Jährige: "Die Lohnkosten belaufen sich auf 617 Millionen, was 103 Prozent der Einnahmen entspricht."