Barca-Angreifer fällt wochenlang aus : Suarez muss sich Knie-Operation unterziehen

Barcelona Der FC Barcelona muss mehrere Wochen auf Angreifer Luis Suarez verzichten. Der Uruguayer muss am Knie operiert werden.

Schwerer Schlag für den FC Barcelona: Der spanische Fußball-Meister muss in den wichtigen kommenden Wochen auf Torjäger Luis Suarez (32) verzichten. Der Uruguayer muss sich wegen einer Verletzung am Außenmeniskus im rechten Knie einer Operation unterziehen, der Eingriff wird am Sonntag von Knie-Experte Dr. Ramon Cugat vorgenommen. Das teilte der Klub am Samstag mit.