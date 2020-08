Superstar drängt auf seinen Abgang : Messi will keinen Coronatest vor Barcas Trainingsstart absolvieren

Messi will keinen Coronatest vor Barcas Trainingsstart absolvieren

Köln Die Fronten zwischen dem wechselwilligen Lionel Messi dem FC Barcelona verhärten sich offenbar weiter. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der Weltfußballer dem spanischen Topklub mitgeteilt, dass er am Sonntag nicht den vor Trainingsstart notwendigen Coronatest absolvieren werde.

Dies berichteten die in Barcelona ansässige Sporttageszeitung Sport sowie der katalanische Radiosender RAC 1. Sollte Messi den Test nicht absolvieren, darf er nicht gemeinsam mit der Mannschaft am Montag in die Saisonvorbereitung starten.