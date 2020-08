Ansage vom Klub-Boss : Nur acht Barca-Stars sollen bleiben

Barcelona „Es gibt legendäre Spieler, die gehen müssen““, kündigt Barca-Präsident Josep Bartomeu an. Nur acht Profis wolle man nicht ziehen lassen, andere große Namen hingegen landen auf der Verkaufsliste. Auf welcher Seite Marc-Andre ter Stegen und Lionel Messi stehen.

Koeman wird als „Held von Wembley“ verehrt: Mit seinem Freistoßtor aus 25 Metern zum 1:0-Sieg im Finale gegen Sampdoria Genua in London ermöglichte er den ersten Königsklassen-Titel der Katalanen. Nun unterschreibt er für zwei Jahre. Auf der Homepage des niederländischen Verbandes KNVB wurde er am Mittwoch mit den Worten zitiert: „Jeder weiß, dass Barcelona mein Traumclub ist. Es fühlt sich für mich ganz besonders an, dort Trainer werden zu können.“

Was wird nun aber am Camp Nou passieren? Viel Zeit hat Koeman nicht, denn die Primera División soll schon am 12. September in die neue Saison starten. Verstärkungen sind dringend nötig, aber Geld ist in Pandemie-Zeiten auch am Fuße des Tibidabo nicht in Überfluss vorhanden. Bartomeu räumte jetzt ein, dass der Club die Kosten für die Gehälter auf jeden Fall senken müsse. Laut Medien will Koeman unbedingt seinen Landsmann Donny Van de Beek von Ajax holen, einen jungen (23), laufstarken und torgefährlichen Mittelfeldmann.