Jüngster Profi Lamine Yamal schreibt als Barcas neues Wunderkind Geschichte

Der steht jetzt bereits in den Klubbüchern. Den bisherigen Rekord Barcas seit Einführung der Primera Division 1929 stellte Vincente Martinez 1941 mit 16 Jahren, neun Monaten und sieben Tagen auf. Yamal, der in La Masia ausgebildet wurde und wird, könne Tore schießen, vorlegen und stecke voller Selbstvertrauen, sagte Xavi: „Wenn man ihn im Training sieht, merkt man, was er drauf hat.“