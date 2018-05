FC Barcelona kassiert gegen UD Levante die erste Saisonniederlage

Am vorletzten Spieltag ist die Ungeschlagen-Serie von Luis Suarez und Meister FC Barcelona in der Primera Division gerissen. Foto: dpa/Alberto Saiz

Valencia Der FC Barcelona hat ohne Superstar Lionel Messi am vorletzten Spieltag die erste Liga-Niederlage der Saison kassiert und damit einen historischen Rekord verpasst. Bei UD Levante unterlagen die Katalanen in einem dramatischen Spiel mit 4:5 (1:2).

Trainer Ernesto Valverde, der seinen Torgaranten Messi zu Hause gelassen hatte, musste in Valencia einen schwachen Start seiner Mannschaft mitansehen. Der deutsche Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen, der nach einer Pause im Nachholspiel am Mittwoch in die Startaufstellung zurückgekehrt war, musste bereits in der neunten Minute zum ersten Mal hinter sich greifen. Der ghanaische Stürmer Emmanuel Boateng setzte den Ball aus kurzer Distanz an die Unterkante der Latte, von dort sprang der Ball ins Tor.