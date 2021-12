Rückschlag : Barcelona kassiert erste Niederlage unter Trainer Xavi

Barcelona Der FC Barcelona hat unter Trainer Xavi einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im dritten Spiel mit dem Rückkehrer an der Seitenlinie verloren die Katalanen gegen Betis Sevilla mit 0:1.

Der FC Barcelona hat im dritten Spiel die erste Niederlage unter der Regie seines neuen Trainers und Klub-Idols Xavi kassiert. Der Renommierklub verlor am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft sein Heimspiel gegen Real Betis Sevilla mit 0:1 (0:0) und verpatzte damit die Generalprobe für das abschließende Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch beim FC Bayern München.