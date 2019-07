Medienberichte : Barcelona hat Griezmann-Ablöse schon überwiesen

Madrid Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der französische Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann zum FC Barcelona wechseln. Damit ginge ein wahres Spektakel auf dem Transfermarkt zu Ende.

Die Transfer-Posse um Frankreichs Stürmer-Star Antoine Griezmann steht offenbar kurz vor dem Ende und der Wechsel des 28-Jährigen von Atlético Madrid zum FC Barcelona unmittelbar bevor. Wie die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ und die französische „L'Équipe“ am Donnerstagabend berichteten, soll Griezmanns Wunsch-Klub Barcelona die Ablösesumme von 120 Millionen Euro zusammen haben. Am Freitagmorgen soll ein Anwalt des Fußball-Weltmeisters von 2018 am Sitz der spanischen La Liga die für den Transfer notwendigen Unterlagen vorlegen.