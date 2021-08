4:2 gegen San Sebastian : Barcelona gewinnt erstes Ligaspiel nach der Ära Messi

Barcelona Der FC Barcelona hat einen erfolgreichen Start in die neue Saison in der spanischen Liga hingelegt. Im ersten Spiel nach der Ära Lionel Messi gewannen die Katalanen mit 4:2 gegen San Sebastian.

