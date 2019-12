Separatisten kündigen Demo an : Clasico droht erneut Chaos

Separatisten kündigen Demo an

Fans des FC Barcelona feuern ihre Mannschaft an. Foto: dpa/Manu Fernandez

Barcelona Beim Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid sind trotz der Verlegung Unruhen zu erwarten. Die katalanischen Separatisten riefen für den gleichen Tag zu einer großen Kundgebung in der Nähe des Stadions auf.

Der auf den 18. Dezember verlegte Clasico des spanischen Fußballs zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid könnte auch am Ausweichtermin alles andere als reibungslos ablaufen. Die katalanische Separatisten-Internetplattform Democratic Tsunami rief für diesen Tag zu einer großen Kundgebung in der Nähe des Stadions Camp Nou auf.

"In einer Ausnahmesituation müssen wir außergewöhnlich handeln. Aus diesem Grund beruft Democratic Tsunami am 18. Dezember um 16 Uhr eine massive Versammlung ein", hieß es in dem Statement der Aktivistengruppe. Das Spiel im Camp Nou soll um 20 Uhr angepfiffen werden.