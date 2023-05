Nach spanischen Meistertiteln Zehntausende Barça-Fans feiern Männer- und Frauenteam

Zehntausende Fans des FC Barcelona haben am Montag die Meistertitel des Männer- und Frauenteams gefeiert. Die Fußballer und Fußballerinnen fuhren in offenen Doppeldeckerbussen im Schneckentempo durch Barcelona, umjubelt von den „Culés“, wie die Barça-Fans genannt werden. Polizisten mussten den dunkelblauen Bussen einen Weg durch die Menschenmassen bahnen, die die Straßen an der rund acht Kilometer langen Strecke vom Stadion Camp Nou bis zum Arc de Triomf bevölkerten.