Dank Griezmann, Messi und Suarez : Barcelona zunächst Spitzenreiter in Spanien

Barcelona zunächst Spitzenreiter in Spanien

Eibar Der FC Barcelona hat sich am 9. Spieltag von La Liga zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Das Team von Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen gewann die Partie beim baskischen Klub SD Eibar dank Treffern von Weltmeister Antoine Griezmann, Lionel Messi und Luis Suarez mit 3:0.

Griezmann war in der 14. Minute nach einem Konter mit einem Linksschuss erfolgreich. In der 59. Minute bediente der Franzose Messi, der keine Mühe hatte, auf 2:0 zu erhöhen. Messi wiederum bereitete in der 67. Minute das 3:0 durch Suarez vor.