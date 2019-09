Ter Stegen patzt : FC Barcelona besiegt Villarreal

Barcelona Der FC Barcelona hat sich nach einem mauen Saisonstart vorerst auf den vierten Rang der spanischen Primera Division geschoben. Messi musste dabei verletzt ausgewechselt werden.

Der FC Barcelona hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der Primera Division vorerst wieder hergestellt. Am sechsten Spieltag kam der spanische Fußball-Meister beim 2:1 (2:1) über den FC Villarreal zum dritten Saisonsieg und leistete etwas Wiedergutmachung für das 0:2 am Samstag beim Aufsteiger FC Granada.