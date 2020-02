Brand einer Mülldeponie : Erstliga-Spiel in Spanien wegen Luftverschmutzung verschoben

Erstliga-Spiel in Spanien wegen Luftverschmutzung verschoben

Madrid In Spanien ist das Fußballspiel zwischen SD Eibar und Real Sociedad San Sebastián aus einem ungewöhnlichen Grund abgesagt worden. Die Luft könnte für sportliche Aktivitäten im Stadion von Eibar zu schlecht sein.

Das Fußball-Erstliga-Spiel zwischen SD Eibar und Real Sociedad San Sebastián ist in Spanien nach einem Mülldeponie-Brand wegen der schlechten Luftverhältnisse verschoben worden. Man folge der Empfehlung der baskischen Regionalregierung, wegen der Verschmutzung möglichst keine sportlichen Aktivitäten im Freien durchzuführen, teilte der spanische Verband RFEF am Samstag mit. Ein neuer Termin für die Begegnung, die am Sonntag um 16.00 Uhr angepfiffen werden sollte, wurde vorerst nicht festgelegt.