Blutdopingmittel Epo : Spanische Polizei hebt Doping-Ring aus – zahlreiche Sportler betroffen

Barcelona Die Ermittler gehen davon aus, dass zahlreiche spanische und internationale Sportler verschiedener Disziplinen und aller Wettbewerbsniveaus zu den Dopingsündern gehören.

Die Polizei rechne damit Die spanische Polizei hat einen kriminellen Ring ausgehoben, der Sportler in Spanien und anderen Ländern mit dem Blutdopingmittel Epo versorgt haben soll. Insgesamt seien bei der Operation 850 Spritzen mit dem Mittel sichergestellt worden, die größte Menge, die in Europa bisher beschlagnahmt worden sei, teilte die Guardia Civil am Donnerstag mit. Gegen sechs Verdächtige werde in Barcelona und Cádiz ermittelt, zudem seien 800 000 Euro auf diversen Bankkonten eingefroren worden.