Madrid : Vier Einbrüche in acht Tagen

Madrid Nach Real-Trainer Zinedine Zidane und den beiden Madrider Profis Isco und Lavaro Morata ist nun auch Lucas Vazquez Opfer eines Einbruchs geworden.

Am Dienstagabend waren bereits Zidane als auch sein Mittelfeldspieler Isco Opfer von Einbrüchen geworden. Die Täter stiegen in Abwesenheit Zidanes, der im Urlaub weilte, in dessen Villa am Rande der Innenstadt ein. Isco befand sich während des Einbruchs in seinem Haus im Madrider Nobelvorort Pozuelo de Alarcon bei der spanischen Nationalmannschaft.