Dreierpack von Messi : Barca zurück an der Spitze

Madrid Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi hat den spanischen Meister FC Barcelona mit einem Dreierpack zurück an die Tabellenspitze der Primera Division geschossen. Die Dauerrivalen Barca und Real Madrid sind damit punktgleich.

Ein überragender Lionel Messi hat den FC Barcelona wieder an die Tabellenspitze der Primera Division geschossen. Der Weltfußballer traf am Samstagabend beim 5:2 (4:1)-Sieg der Katalanen gegen RCD Mallorca gleich dreimal - in der 17., 41. und 83. Minute. Antoine Griezmann hatte die Gastgeber in Führung gebracht (7.), Luis Suarez traf zum 4:1-Halbzeitstand (43.). Barcelona zog damit nach Punkten mit Real Madrid (beide 34 ) gleich, liegt aber dank der besseren Tordifferenz vor den Königlichen.